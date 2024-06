دانلود Ashampoo Music Studio 11.0.2 – نرم افزار مدیریت ، پخش و ویرایش فایل های موسیقی

Ashampoo Music Studio یکی از کاملترین نرم افزار ها جهت پخش، ویرایش، ضبط، تبدیل، بازسازی و رایت موزیک ها و آهنگ های دیجیتالی است. اگر شما از دوستداران موسیقی هستید و از کامپیوتر برای شنیدن موسیقی استفاده می کنید نیاز به یک نرم افزار قوی با کارایی کامل جهت استفاده و مدیریت موزیک ها دارید. نرم افزار Ashampoo Music Studio ، نرم افزاری است که تمام نیاز های شما را در هنگام استفاده از موزیک ها جهت ویرایش و بطور کلی مدیریت موزیک هایتان برطرف می کند و استفاده نمودن از این نرم افزار تقریبا شبیه کار با یک CD player است.

ویژگی های نرم افزار Ashampoo Music Studio :

قابلیت کپی نمودن track های سی دی های audio و تبدیل مستقیم به فرمت دلخواه (WMA, MP3, Ogg, FLAC and WAV)

قابلیت جدید Video-2-Music برای استخراج صدا از یک ویدیو

طراحی جدید رابط کاربری نرم افزار

ورود اتوماتیک موزیک از سی دی های audio بر حسب دسته بندی هایی مانند album, title و track

قابلیت پخش فرمت های خارجی مانند M3U, PLS, ASX, P4U and WPL.

ابزاری جهت رایت موزیک ها بر حسب کاربری های دلخواه مانند audio CDs or Data CDs, DVDs or Blu-ray discs

مدیریت و ویرایش فوق العاده track ها مانند عوض نمودن title یا artist etc و تبدیل track ها به فرمت دلخواه

انجام عملیات خاص بروی track مانند میکس نمودن یا برش و اعمال افکت هایی مانند Fade in, fade out, crossfade

قابلیت ضبط صدا از ورودی هایی مانند میکروفون، aux و… و ذخیره آن با فرمت دلخواه مانندWMA, MP3, Ogg, FLAC or WAV

سازگاری با سیستم عامل های Windows® XP with SP3, Windows Vista®, Windows® 7 (32bit/64bit), Windows® 8

و…

دانلود Ashampoo Music Studio :

حجم فایل: 60 مگابایت

حجم فایل: 60 مگابایت شرکت سازنده: ashampoo.com

شرکت سازنده: ashampoo.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com