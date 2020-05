دانلود Richardson Software EditRocket 4.5.6 – نرم افزار کد نویسی و ویرایشگر متن

Richardson Software EditRocket نرم افزاری قدرتمند برای ویرایش کد های برنامه نویسی است. EditRocket نرم افزاری ساده و در عین حال قدرتمند است که می تواند 20 زبان برنامه نویسی را به راحتی ویرایش کند از جمله : C, Shell Script, Ruby, Batch, C , C#, COBOL, JSP, SQL, PL/SQL, HTML, CSS, PHP, javascript, Java, Python, Perl, XML, SQL PL, و Transact-SQL. دارای فرم جستجوی قدرتمند برای چک کردن همخوانی کد ها در دو فیلد مختلف، Valid کردن کد های CSS, XML, و HTML برای وبمستر ها و کسانی که در زمینه سئو کار می کنند. قابلیت ساخت استایل های وب ، به همراه قابلیت اضافه کردن خودکار تگ های HTML و قابلیت استفاده به صورت مرورگر. میتوان به راحتی این نرم افزار را یک ابزار کامل در زمینه ساخت و طراحی صفحات وب ، برنامه نویسی و ویرایشگر متن دانست. قابلیت های بسیار زیاد این نرم افزار دلیل تمایز آن از دیگر نرم افزار های همسو با آن است .

امکانات نرم افزار Richardson Software EditRocket :

هایلایت کردن کد های درخواستی برای بیشتر از 20 زبان برنامه نویسی

ویرایشگر حرفه ای برای کد های C, C , C#, CSS, HTML, Java, javascript, JSP, Perl, PHP, PL/SQL, Python, Ruby, Shell Script, SQL, SQL PL, Transact-SQL, و XML.

ساخت اتوماتیک کد برای زبان های C, javascript, Java, Perl, PL/SQL, PHP, Python, Ruby, Shell Script, و Transact-SQL

قابلیت ساخت اتوماتیک کد های HTML و CSS با ویرایشگرهایی بسیار قوی

قابلیت Valid کردن Validator کد های HTML مناسب برای کسانی که در زمینه سئو فعالیت میکنند

قابلیت وارد کردن اتوماتیک Function ها

قابلیت کامل کردن اتوماتیک تگ های ناقص ساخته شده توسط شما در بیشتر از 20 زبان برنامه نویسی

قابلیت Bookmark کردن برای دسترسی سریع به کد ها

دارای مرورگر وب برای باز کردن سریع و راحت تر کد های شما

دارای بخش مدیریت فایل ها مانند حذف ، جابجا کردن و یا جستجوی فایل ها

دارای قابلیت پیدا کردن و جایگزین کردن متن های مورد نظر شما

قابلیت اجرا در تمامی سیستم عامل های معروف مانند Windows Mac و…

دانلود Richardson Software EditRocket :

حجم فایل: 58 مگابایت

حجم فایل: 58 مگابایت
شرکت سازنده: editrocket.com

منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com