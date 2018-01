دانلود Adobe Flash Player 28.0.0.126 – دانلود فلش پلیر

Adobe Flash Player ( فلش پلیر ) نرم افزار تحت مرورگرهای اینترنت است که برای مشاهده انیمیشن ها، محتوا و ویدئوهای فلش کاربرد دارد. فلش پلیر دارای کارآیی بهینه شده روی صفحات موبایل می باشد و به صورتی طراحی شده تا از قابلیت های هر دستگاه برای بهترین کارآیی خود، استفاده کند.

امکانات نرم افزار فلش پلیر Adobe Flash Player :

– رندر کردن سریع به صورت 2 بعدی و 3 بعدی با استفاده از افزایش شتاب کارت های گرافیکی.

– پشتیبانی از سیستم عامل ها و مرورگرهای 64bit روی ویندوز، مکینتاش و لینوکس.

– کنترل توسعه یافته موس و هماهنگ کردن نسبی آن.

– امکان فعال کردن حالت تمام صفحه و پشتیبانی کامل از تمامی کلیدهای صفحه کلید در داخل نرم افزار.

– کدگذاری H.264/AVC برای دوربین ها.

– کدگذاری چند قسمتی ویدئوها.

– اضافه کردن قابلیت های VoIP زنده برای بازی ها، تشکیلات و دیگر انواع نرم افزارها.

– فراهم کردن کیفیت HD برای ویدئو تا 1080p که امروزه کاربران بسیار زیادی دارد.

– پشتیبانی از ADPCM، HE-AAC، MP3 و Nellymoser.

– اجرای روان و با کیفیت ویدئوهای H.264 با کیفیت بالا از طریق اینترنت در حالت های تمام صفحه یا داخل یک صفحه.

– پشتیبانی از افزایش سرعت رندر توسط سخت افزار برای Internet Explorer.

– اجرای رسانه های محافظت شده توسط Flash Access.

– پشتیبانی از فايل هایی که حاوى برنامه هاى زبان ماشين هستند.

– بهره گیری از ActionScript 3.0 و AVM2 بهینه شده برای نرم افزارهای اینترنت.

– ساخت صدای داینامیک.

– رندر کردن گرافیکی.

– مدیریت بهینه شده SWF.

– کاهش حجم فایل های SWF و افزایش سرعت دانلود.

– ActionScript Virtual Machine 2.

– سازگاری با سیستم عامل های Microsoft® Windows® XP (32 bit), Windows Server 2008 (32 bit), Windows Vista® (32 bit), Windows 7 (32 bit and 64 bit), Windows 8 (32 bit and 64 bit), or Windows Server 2012 (64 bit).

و…

برای دانلود فلش پلیر از سرور های پی سی ورلد هم اکنون اقدام کنید :

دانلود Adobe Flash Player :

حجم فایل: 21 مگابایت

حجم فایل: 21 مگابایت شرکت سازنده: adobe.com

شرکت سازنده: adobe.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com