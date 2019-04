دانلود Registry First Aid Platinum 11.3.0 Build 2580 – عیب یابی ، تعمیر و بهینه سازی رجیستری ویندوز

Registry First Aid با اسکن رجیستری ویندوز می تواند عیوب آن را تعمیر کند. بدین ترتیب رجیستری ویندوز شما همیشه پاک و صحیح باقی خواهد ماند. این نرم افزار با اسکن رجیستری برای منابع معیوب فایل/پوشه ، فونت ها ، DLL های به اشتراک گذاشته شده ، آیتم های بلااستفاده در Start Menu ، مسیر نرم افزارها و غیره می تواند تمامی خطاهای آنها را بر طرف کند. Registry First Aid فایل ها و پوشه هایی را که ممکن است روی درایو شما جا به جا شده باشند از روی مکان ابتدایی آنها پیدا می کند. سپس ورودی های رجیستری را برای تطبیق فایل ها یا پوشه ها ، تصحیح می کند. به علاوه ، اگر رجیستری دارای لینک هایی به فایل ها یا نرم افزارهای حذف شده داشته باشد ، Registry First Aid می تواند آنها را شناسایی کرده و این ورودی های نامعتبر را از روی رجیستری ویندوز شما حذف کند. پاک و سالم ماندن رجیستری ویندوز باعث می شود که سرعت اجرای نرم افزارها و سرعت کلی کامپیوتر شما به صورت محسوسی افزایش یابد. بعد از حذف نرم افزارهای مختلف از روی سیستم ، نقاط اتصال بی شماری روی رجیستری ویندوز برای فایل هایی که دیگر وجود ندارند ، باقی می ماند.

با استفاده از نرم افزار Registry First Aid می توانید از شر این مشکلات که می توانند سرعت کامپیوتر شما کاهش دهند نیز خلاص شوید. اگر شما یک نرم افزار را به درایو دیگری جا به جا کردید ، تمامی لینک های نرم افزار را شکسته اید. اما Registry First Aid می تواند فایل ها و پوشه های جا به جا شده را پیدا کرده و ورودی های رجیستری را تصحیح کند.

امکانات نرم افزار Registry First Aid Platinum v8.3.0 Build 2054 :

Wizard مرحله به مرحله و ساده.

اسکن رجیستری برای منابع از بین رفته فایل ها و پوشه ها.

پیدا کردن فایل ها و پوشه هایی که روی درایوهای خود جا به جا کرده اید.

تصحیح ورودی های رجیستری.

جستجوی ورودی های نامعتبر مربوط به فایل ها و نرم افزارهای حذف شده و از بین بردن آنها.

اسکن رجیستری برای کشف ورودی های نا معتبر.

اسکن هارد درایو برای فایل های از دست رفته.

انتخاب ورودی های رجیستری برای تعمیر.

ذخیره نسخه پشتیبان از رجیستری.

دانلود Registry First Aid Platinum :

