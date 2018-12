دانلود Phase One Capture One PRO 12.0.0.291 -نرم افزار پردازش تصاویر RAW و بهینه سازی آنها

Capture One PRO نرم افزاری برای کار با تصاویر RAW می باشد که برای عکاسان حرفه ای طراحی گردیده است. این نرم افزار به شما امکان بارگذاری فایل های RAW از دوربین های DSLR رایج و یا عکس های موجود در کامپیوتر را می دهد. بخش تصویری این نرم افزار به شما برای گرفتن ، ویرایش و افزایش کیفیت تصاویر در چند مرحله و تبدیل تصاویر RAW به TIFF-RGB, TIFF-CMYK و JPEG کمک می کند.

این مجموعه شامل تمام ابزارهای ضروری و بالاترین عملکرد برای گرفتن ، سازماندهی ، ویرایش ، به اشتراک گذاری و چاپ تصاویر در یک جریان کاری سریع ، انعطاف پذیر و کارآمد می باشد.

ویژگی های نرم افزار Phase One Capture One PRO :

کیفیت تصاویر : تعریف استاندارد های جدید موتور پردازنده جدید تصاویر raw و ابزار تنظیمات و کنترل دقیق ، تصاویری با کیفیت جهانی با رنگ عالی و جزئیات بالا را به شما ارائه می دهد.

ساخت پروفایل سفارشی : شما می توانید یک پروفایل مشخص ساخته تا اصلاحات لازم را به راحتی و بدون دردسر انجام دهید.

تصاویر سیاه و سفید با کنترل کاملی که در Capture One قرار گرفته ، شما می توانید تصاویر سیاه و سفید خارق العاده ای خلق کنید.

دارای ابزارهای کامل برای عکاسان : تبدیل سریع تصاویر RAW

با استفاده از آخرین تکنولوژی های هنری ، Capture One یکی از سریعترین پلتفورم های تبدیل تصاویر خام (raw) را به خود اختصاص داده و اجازه می دهد تا یک جریان کاری منعطف و قابل لمس به وجود آید.

تصحیح تصاویر تبدیل سریع و آسان عکس های تاب برداشته به عکس های سالم.

تنظیمات نقاط مشخص شده

امکان ویرایش قسمت های انتخاب شده از تصاویر برای کنترل خلاقانه و نامحدود.

ابزار دقیق تنظیمات Capture One به شما قدرت و کنترل ساخت دقیق تصاویر مورد نظرتان را می دهد.

دانلود Phase One Capture One :

حجم فایل: 157.3 مگابایت

حجم فایل: 157.3 مگابایت
شرکت سازنده: phaseone.com

منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com