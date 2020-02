دانلود Tipard Blu-ray Copy 7.1.56 – نرم افزار کپی دیسک بلوری

Tipard Blu-ray Copy نرم افزار حرفه ای برای کپی برداری از دیسک های بلوری می باشد. این نرم افزار بهترین ابزار برای شکستن رمز فیلم های بلوری ، کپی دیسک های بلوری ، بک آپ گیری از دیسک های بلوری در یک دیسک بلوری دیگر یا هارد دیسک شما در یک فولدر اختصاصی است بدون اینکه درصدی از اطلاعات آن از بین برود.این نرم افزار به 4 مدل ، کپی برداری و بک آپ گیری را انجام میدهد : “Full Disc”, “Main movie”, “Clone”, and “Write Data”

ویژگی های نرم افزار کپی دیسک بلوری Tipard Blu-ray Copy :

امکان انتقال دیسک های بلوری BD50 به BD50, BD25 to BD25 و همچنین BD50 to BD25

پشتیبانی از انتقال فایل های دیسک های بلوری 3 بعدی

قابلیت کپی کردن و تکثیر به صورت دسته ای دیسک های بلوری بدون از دست دادن کیفیت ویدئوها

تنظیمات ویژه و خاص برای کپی کردن دیسک های بلوری و همچنین بک آپ گرفتن از آن به صورت تعداد

رایت بسیار آسان و سریع اطلاعات بر روی دیسک های بلوری و رایت فایل های ISO بر روی دیسک های بلوری

قابلیت ویژه و پر سرعت انتقال فایل های بلوری به هارد کامپیوتر

حفظ کیفیت ویدئوهای 3 بعدی در هنگام انتقال

دارای 4 متد برای انتقال فایل Full Disc, Main Movie, Clone and Write Date

Full Disc : انتقال کامل اطلاعات و هر ان چیزی که در دیسک بلوری می باشد

Main Movie : انتقال فیلم به تنها بدون انتقال اطلاعات اضافی

Clone : کپی کردن و تکثیر دیسک های بلوری به صورت دسته ای با حفظ کیفیت

Write Date : رایت دیسک های بلوری با اطلاعات به صورت دیتا

ظاهر کاربرپسند و حرفه ای

کاربری آسان و بسیار ساده که کاربران در هر سطی که باشند امکان استفاده از آن را خواهند داشت

…

دانلود Tipard Blu-ray Copy :

در صورت نیاز به راهنمایی در مورد این مطلب و یا هر مشکلی در زمینه کامپیوتر و موبایل ، کارشناسان ما بصورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات و مشکلات شما عزیزان می باشند تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد با شماره 9099070345 در صورت بروز هر گونه خطا هنگام تماس به سایت همراه رایانه مراجعه نمایید

حجم فایل: 28 مگابایت

حجم فایل: 28 مگابایت شرکت سازنده: tipard.com

شرکت سازنده: tipard.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com