دانلود Abelssoft AntiBrowserSpy Pro 2018.204 – نرم افزار ضد بد افزار مرورگر

Abelssoft AntiBrowserSpy Pro نرم افزاری حرفه ای و کارآمد برای مراقبت از مرورگر و مرور امن در فضای اینترنت می باشد. این نرم افزار درواقع یک ضد بد افزار مخصوص مرورگر میباشد . توسط این نرم افزار تمام اطلاعات رد و بدل شده بین کاربر و سرورهای در حال گردش را تحت نظر داشته باشید تا بدافزارها و عملیات خرباکارانه گریبان گیر شما نشوند.

قابلیت های نرم افزار ضد بد افزار مرورگر Abelssoft AntiBrowserSpy Pro :

– امکان محافظت از وب گردی شما با یک کلیک

– حذف اطلاعات مرورگرها مانند آدرس های بازدید شده ، دانلود های انجام شده و….

– قابلیت بک آپ گیری از تنظیمات مرورگرها

– امکان ذخیره اطلاعات سایتهای بوکمارک شده

– ظاهر کاربرپسند و حرفه ای

– پاک کردن کوکی های مرورگرها

– پاک کردن کوکی ها به صورت برنامه ریزی شده

– پشتیبانی از مروگرهای مختلف مانند Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer (Version 8 and higher), Google Chrome, Apple Safari and Opera (Version 15 and higher)

– …

دانلود Abelssoft AntiBrowserSpy Pro :

حجم فایل: 12.17 مگابایت

پسورد: www.p30world.com