دانلود Realtek High Definition Audio Drivers 6.0.1.8606 – درایور کارت صدا Realtek

Realtek High Definition Audio Drivers پکیچ کامل درایورهای کارت صدا Realtek High Definition می باشد. اگر از کارتهای صوتی Realtek High Definition استفاده می کنید با استفاده از این درایور می توانید آن را بروی ویندوز نصب کرده و از امکانات کارت صوتی خود حداکثر استفاده را ببرید. این مجموعه قابلیت سازگاری با سیستم عامل های Windows 2000, Windows 2003, Windows XP 32/64bit, Vista, Windows7, Windows8 را دارا می باشد.

چیپست های کارت صدای پشتیبانی شده :

ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC889, ALC861VC, ALC861VD, ALC892, ALC663, ALC662, ALC660, ALC665, ALC260, ALC262, ALC267, ALC268, ALC269, ALC270, ALC272, ALC273, ALC887, ALC670, ALC275, ALC680.

ALC861 Value HD Audio Codec

ALC861-VD-GR Value HD Audio Codec

ALC880 Series HD Audio Codec

ALC882 7.1+2 HD Audio Codec

ALC883 Value 7.1+2 HD Audio Codec

ALC888 7.1+2 Channel High Definition Audio Codec

ALC888T Advanced 7.1+2 HD Audio Codec for VoIP Applications

ALC885 7.1+2 Channel High-Performance HDA Codec with Content Protection

ALC888S 7.1+2 channel high definition audio codec with two independent s/pdif-out

ALC888S-VC 7.1+2 Channel High Definition Audio Codec with Two Independent S/PDIF-OUT

ALC888S-VD 7.1+2 Channel HD Audio Codec with Two Independent SPDIF Outputs

ALC889 7.1+2 Channel HD Audio Codec with Content Protection

ALC892 7.1+2 Channel HD Audio Codec with Content Protection

ALC662 5.1 Channel High Definition Audio Codec

ALC663 5.1 Channel High Definition Audio Codec

ALC665 5.1-Channel High Definition Audio Codec

ALC231 High Definition Audio Codec with Mono Class-D Speaker Amplifier

ALC260 HD Audio Codec

ALC262 2+2 HD Audio Codec

ALC268 2+2 Channel High Definition Audio Codec

ALC269 High Definition Audio Codec with Embedded Class D Speaker Amplifier

ALC272 4-Channel High Definition Audio Codec

دانلود Realtek High Definition Audio Drivers :

حجم فایل: 255 مگابایت
شرکت سازنده: realtek.com

شرکت سازنده: realtek.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com