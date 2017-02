دانلود ProgDVB Professional 7.17.4 – نرم افزار قدرتمند گیرنده سیگنال دیجیتال

نرم افزار ProgDVB یکی از قوی ترین نرم افزارهاییست که جهت دریافت سیگنال های دیجیتال و تماشای شبکه های تلویزیونی و رادیویی کاربرد فراوانی دارد.دیگر کم کم سیگنال تلویزیونی آنالوگ منسوخ شده و جای خود را به سیگنال دیجیتال می دهند و انواع گیرنده های سخت افزاری سیگنال دیجیتال نیز برای کامپیوتر ها منتشر شده اند که تنها با اتصال به یو اس بی و یک آنتن بسیار کوچک قابل حمل می توانید تمام شبکه های دیجیتال محلی کشور خود را دریافت کنید.

مطمئنا داشتن یک نرم افزار کامل برای مدیریت این سیگنال، کیفیت بالای پخش و Encoding و همچنین قابلیت های مختلف مانند ضبط و .. همه و همه می تواند به شما در هر چه بیشتر لذت بردن از تکنولوژی دیجیتال کمک کند.

شما می توانید از لیست کانال های جستجو شده و اسکن شده موجود در این نرم افزار شبکه خود را بیابید و به جستجو، پخش و ضبط فیلم ها و برنامه های مورد علاقه بپردازید.

این نرم افزار برای کسانی که وقت زیادی را صرف تماشای تلویزیون و یا دریافت برنامه به وسیله کامپیوتر خود می کنند بسیار مفید و مناسب می باشد. همچنین نرم افزار ProgDVB مجهز به تنظیماتی جهت کار با شبکه های پخش برنامه، ضبط صدا/تصویر و تبدیل آن ها به فرمت های مختلف رسانه های دیجیتالی می باشد.

سایر ویژگی های نرم افزار ProgDVB Professional :

– قابلیت پخش شبکه های HD در غالب فرمت H.264 وAVC.

– پشتیبانی و همچنین ضبط/ پخش کانال های مختلف به طور مستقل از طریق یک یا چند دستگاه.

– قابلیت نمایش سریع کانال ها به صورت موزاییکی.

– پشتیبانی از اکثر دستگاه های DVB، ISDB-T و ATSC در نگارش های DiSEqC و CAM.

– پشتیبانی اکثر فرمت های صوتی مربوط به شبکه های تلویزیونی از جمله MPEG, AC3, AAC و…

– پشتیبانی از زیرنویس و تله تکست.

– سازگاری با سیستم عامل های Win XP/2000/Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1.

و…

لازم به ذکر است که سیستم کامپیوتری شما جهت ضبط برنامه ها باید Codecهای مورد نیاز را دارا باشد.

سیستم مناسب جهت استفاده از این نرم افزار:

· Intel Pentium – III Processor 500 Mhz.

· 128 MB memory on board.

· 5 MB of disc space (without size of disc space for Video&Audio Recording).

· AGP SVGA GraficVideo-Adapter with 32 MB memory on board.

· SoundBlaster compatible sound card

· Network adapter 10/100 MB/Sec. (High speed Net-card is strongly recommended for Broadcasting).

· DirectX v.8.0 or higher.

دانلود ProgDVB Professional :

حجم فایل: 21.07 مگابایت

حجم فایل: 21.07 مگابایت

شرکت سازنده: progdvb.com منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com