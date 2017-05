دانلود Net Monitor for Employees Professional 5.4.3 – نرم افزار نظارت بر کامپیوتر کارمندان شبکه

آیا میخواهید بر کامپیوتر کارمندان خود نظارت و کنترل داشته باشید ؟ Net Monitor for Employees Professional نرم افزاری برای مشاهده کامپیوترهای متصل شده به شبکه می باشد و میتوانید به کمک آن بر فعالیت های کارمندان خود نظارت و کنترل داشته باشید . علاوه بر این شما قادر خواهید بود که کنترل کامپیوتر مقصد را از طریق موس و کیبورد در دست بگیرید. ضبط صفحه نمایش کامپیوتر مقصد حتی در زمانی که آن را مشاهده نیز نمی کنید، از قابلیت های مهم نرم افزار است. زمانی که کارمندان شما نیاز به دستورالعمل هایی دارند، می توانید پیام ها را روی صفحه نمایش به آنها نشان دهید. برای افزایش کارآیی نرم افزار ، امکانات جدیدی به آن اضافه شده ، به عنوان مثال شما می توانید یک یا تمامی کامپیوترهای شبکه را مجزا کنید. زمانی که می خواهید همه توجه شان به شما معطوف شود می توانید با نشان دادن یک پیام به کارمند یا قفل کردن کامپیوترش این کار را انجام دهید. تمامی این ارتباطات رمزگذاری شده و کاملا ایمن خواهند بود. Net Monitor for Employees Professional روی اینترنت، LAB، WLAN یا VPN به خوبی کار می کند.

امکانات نرم افزار نظارت کارمندان شبکه – Net Monitor for Employees Professional :

– نمایش تصویر زنده از کامپیوتر مقصد.

– امکان بدست گرفتن کنترل کامپیوتر مقصد توسط کنترل موس و صفحه کلید آن.

– نمایش چندین صفحه از کامپیوترهای مقصد در یک جدول.

– مدیریت کامپیوترها در یک گروه مانند کلاس های درس.

– بزرگنمایی صفحه نمایش کامپیوتر مقصد به سایز واقعی آن.

– نمایش نام کاربر متصل شده.

– ضبط ویدئو صفحه نمایش کامپیوتر مقصد در فرمت فایل AVI.

– نمایش دسکتاپ مبدا به کامپیوترهای مقصد.

– خاموش کردن، Restart، Hibernate و یا معلق کردن کامپیوترهای مقصد.

– Log Off کردن کاربران دسکتاپ.

– قفل کردن ایستگاه های کاری.

– کنترل اسکرین سیور.

– بلاک کردن اینترنت.

– پشتیبانی از چند مانیتور.

– کنترل پردازش های در حال اجرا.

– امکان قفل کردن کامپیوترهای مقصد.

– نمایش یک پیام روی کامپیوترهای دلخواه.

– عدم نیاز به پهنای باند زیاد.

دانلود Net Monitor for Employees Professional :

حجم فایل: 37.8 مگابایت

پسورد: www.p30world.com