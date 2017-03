دانلود BE-ON-ROAD 16.2.9 جی پی اس آفلاین نقشه ایران + زبان و گوینده فارسی

جی پی اس آفلاین Be On Road یک اپلیکیشن اندرویدی فوق العاده برای مسیریابی و رهیابی بر اساس نقشه های بروز پروژه OSM میباشد . این نرم افزار دارای نقشه آفلاین همه شهر های ایران میباشد و بصورت دوره ای نیز به روز آوری میگردد . همچنین شما میتوانید به عنوان کاربر وب سایت Open Street map نیز اقدام به آپدیت مسیر های شهر و محله خود نمایید .

رهیاب Be On Road در سال 2014 توسط شرکت ساجیک ( Sygic ) خریداری شده و هم اکنون ظاهر و منوهای آن و نحوه کار با نرم افزار بسیار مشابه نرم افزار ساجیک است . بنابراین چنانچه از نقشه های قدیمی سایجیک گلایه مندید میتوانید جی پی اس آفلاین Be On Road را جایگزین سایجیک کنید زیرا این نرم افزار همان سایجیک اما اینبار با نقشه های اپدیت شده OSM میباشد .

نرم افزار مسیریاب Be On Road نیز همانند سایجیک دارای منو های فارسی و صدای گوینده فارسی ( آرش و سارا ) میباشد و مسیر یابی و نقشه مورد نظر را بصورت 2 بعدی و 3 بعدی ( 3D ) نمایش میدهد .

قابلیت های برنامه جی پی اس آفلاین Be On Road :

نقشه آفلاین ایران و همه شهر های ایران و مسیر های بین شهری

دارای جدیدترین آپدیت ها و تغییرات بر اساس نقشه های رایگان OSM

نمایش نقشه بصورت 2D و 3D

پشتیبانی از زبان فارسی

گوینده فارسی زبان ( آرش و سارا )

نمایش نام خیابان ها و معابر و مکان های ثبت شده ( POI ) به زبان فارسی

نمایش ساختمان های ثبت شده در مسیر ها بصورت سه بعدی

آموزش نصب :

ابتدا فایل APK را نصب کنید اما نرم افزار را اجرا نکنید

از فایل دیتای دانلود شده ، فلدر cz.aponia.bor3 را در حافظه اصلی گوشی ، آدرس /android/obb/ کپی نمایید

نرم افزار را اجرا کنید و از آن لذت ببرید .

دانلود BE-ON-ROAD :

پسورد: www.p30world.com