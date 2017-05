دانلود Directory Lister Pro 2.20.0.321 Enterprise Edition – نرم افزار لیست و فهرست کردن محتوای فلدر ها با قابلیت پرینت

Directory Lister Pro نرم افزار حرفه ای برای فهرست و لیست کردن محتوای فلدر ها میباشد .با استفاده از این نرم افزار می توانید فایل های متنی و اسناد خود را لیست کرده و به صورت یک مجموعه حرفه ای در اختیار داشته باشید. فایل های خروجی این نرم افزار قابلیت ذخیره شدن در هارد دیسک ، ارسال ایمیل و.. را داشته و به راحتی می توانید برای آنها را در شبکه به اشتراک بگذارید. اگر میخواهید از فایل های خودتان لیست و فهرست با قابلیت پرینت تهیه کنید این نرم افزار اینکار را برایتان انجام خواهد داد .

ویژگی های نرم افزار لیست کردن فایل ها و فلدر ها :

– قابلیت لیست و پرینت کردن فولدرهای موجود بر اساس فرمت ، تاریخ اضافه شدن و….

– قابلیت اضافه کردن اطلاعاتی از قبیل track, title, artist, album, genre, video format, bits per pixel, frames per second, audio format, bits

– امکان اضافه کردن فرمتهایی از قبیل DOC, XLS, PPT

– امکان خروجی گرفتن از اطلاعات فایل ها و اسناد متنی

– امکان تنظیمات خاص برای پس زمینه و رنگ بندی های دیگر برای نمایش به صورت اچ تی ام ال

– قابلیت فیلتر کردن اطلاعات نمایش داده شده از فایل های متنی لیست شده بر اساس فاکتورهای مختلف

– پشتیبانی از دستورات متنی برای اجرای فایل ها

– …

دانلود Directory Lister Pro :

حجم فایل: 4 مگابایت

پسورد: www.p30world.com