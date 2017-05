دانلود Notification Toggle 3.7.1 ایجاد میانبر ( شورتکات ) برنامه ها و تنظیمات در استاتوس بار اندروید

Notification Toggle نرم افزار اندرویدی کاربردی می باشد که به شما امکان میدهد تا با استفاده از نوتیفیکیشن های مختلف ، به راحتی به برنامه ها و تنظیماتی از قبیل WiFi, Bluetooth, Silent mode, Screen rotation و… دسترسی داشته باشید. در حقیقت با استفاده از این نرم افزار می توانید شورتکات های حرفه ای از برنامه های مختلف ایجاد کرده و دسترسی سریعتری به آنها داشته باشید.

این نرم افزار برای افرادی مناسب می باشد که برای دسترسی به بخش های مختلف گوشی یا تبلت خود زمان زیادی را تلف می کنند و میخواهند دسترسی شان به برنامه ها و تنظیمات سریعتر باشد . با Notification Toggle زمان را ذخیره کنید و تجربه سرعتی بی نظیر در دستیابی به آن چه نیاز دارید را تجربه نمایید. از جمله برنامه هایی که می توانید با استفاده از این نرم افزار برای آنها شورتکات ایجاد کنید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• WiFi

• Bluetooth

• Sound / Vibration, Sound / Silent, Sound menu

• Brightness mode / menu / 5 predefined stages

• Screen timeout dialog

• Wake lock

• Rotation

• Flight mode

• Mobile data

• NFC

• Flashlight (might require “TeslaLED” app)

• Sync & Sync now

• WiFi- & USB-Tethering

• Music: previous / next / pause

• WiFi settings / advanced settings

• Bluetooth settings, Bluetooth visbility

• GPS

• Mobile data settings

• Data usage

• Battery

• Camera

• next Wallpaper (requires “Wallpaper Changer” app)

• Lockscreen (requires “Delayed Lock” app)

• Shutdown & Reboot (requires root)

• own apps & shortcuts (shortcuts feature requires an in-app purchase)

دانلود Notification Toggle :

حجم فایل: 2.6 مگابایت

حجم فایل: 2.6 مگابایت منبع : دانلود نرم افزار

پسورد: www.p30world.com