دانلود ZJMedia Easy DVD Player 4.7.3.2691 – نرم افزار پخش فیلم دی وی دی

ZJMedia Easy DVD Player نرم افزاری کاربردی و حرفه ای برای پخش فایل های DVD یا فرمت های دیگری مانند بلوری و… می باشد.این نرم افزار با ظاهر کاربرپسند ، قابلیت کنترل در سطوح مختلف را داشته و برای هر سطح از کاربران امکانات بی نظیری برای پخش در اختیار می گذارد.شما می توانید به راحتی از طریق کاوشگر نرم افزار ، دی و دی مورد نظر خود را به لیست پخش این نرم افزار اضافه کنید.

امکانات پخش این نرم افزار مانند بسیاری از نرم افزارهای پلیر موجود در بازار قابلیت هایی همچون پخش و توقف ، کم و زیاد کردن صدا و.. را داشته و از این نظر نسبت به سایر نرم افزار موردی را کم ندارد.

ویژگی های نرم افزار پخش فیلم دی وی دی ZJMedia Easy DVD Player :

– قابلیت اضافه کردن زیر نویس برای فیلم ها

– امکان اسنپ شات گرفتن از لحظات مختلف ویدئوها

– تغییر ساز ویدئوها

– امکان اضافه کردن تصاویر به پس زمینه نرم افزار برای مشاهده فیلم ها در قابی دلخواه

– قابلیت تغییر تغییر زبان ظاهر نرم افزار

– امکان فول اسکرین کردن تماشای ویدئو

– ویرایش و مدیریت کامل در زیرنویسها به طوری که می توانید رنگ و فونت و.. آن را تغییر دهید.

– مدیریت منابع سیستم شما برای پخش ایده آل ویدئوها

– پخش فایل های بلوری با آپشن های کامل

– تنظیم شده برای پردازشگرهای Intel and AMD مانند Pentium II/III/4/Celeron, AMD K6-2/Athlon/Duron

– کنترل کیفیت پخش ویدئو و موزیک ها

– پشتیبانی از فرمت های مختلف موزیک و ویدئو برای پخش

– امکان نصب بر روی نسخه های Microsoft® Windows XP (SP2 or later), Windows Vista, Win7 or Win8

– نیاز به حداقل 512 مگابایت رم

– نیاز به حداقل 250 مگابایت فضای خالی در هارد

– ….

دانلود ZJMedia Easy DVD Player :

شرکت سازنده: easy-dvd-player.com

پسورد: www.p30world.com